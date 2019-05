Calotes das empresas cresce 2,15% em abril

O número de empresas com contas em atraso subiu 2,15% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados que serão divulgados nesta sexta-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Em comparação a março, sem ajuste sazonal, houve, contudo, redução de 0,85% na inadimplência das companhias. Com a economia brasileira fraca, a tendência de aumento do calote das empresas segue, mas em ritmo mais moderado.