Câmara Brasil-Canadá poderá arbitrar disputas da administração paulista

Por Cynthia Decloedt

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) foi habilitado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) para ser indicada nos conflitos em que a Administração Pública paulista é parte. O Centro conta também, desde o ano passado, com o cadastro na PGE do Estado do Rio de Janeiro. O CAM-CCBC é o mais tradicional centro de arbitragem e mediação do Brasil.

Notícia publicada no Broadcast no dia 17/02/2020, às 14:53:24

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco