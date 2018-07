Câmara de Comércio Brasil-Holanda abre quatro escritórios no país

Para reforçar a posição estratégica da Holanda como porta de entrada da Europa, a Câmara de Comércio Brasil-Holanda abriu quatro escritórios de representação no País. O Brandutch, como é chamado, já conta com 20 associados, como a companhia aérea KLM, que em maio vai inaugurar um novo hub aéreo no Ceará. A expectativa com a abertura das representações em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará, é atrair acima de 400 companhias. Além da indústria de óleo e gás e do setor naval, a Holanda tem buscado parceiros no Brasil nas áreas de inovação e da economia circular, que respeita o ciclo de sustentabilidade.

