Câmara de comércio diversifica pauta para evitar déficit com Canadá

Com a perspectiva de o saldo comercial com o Canadá ficar negativo para os brasileiros, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá resolveu diversificar a oferta de produtos ao mercado canadense para os ramos de alimentos e bebidas. No ano passado, as exportações brasileiras para aquele país cresceram 23%.

Inusitado. Esta é a primeira mudança feita na pauta da Câmara nos últimos 45 anos. O comércio entre os dois países está concentrado em produtos químicos e inorgânicos, pérolas e pedras preciosas, ferro fundido e aço.