Coluna do Broadcast

Os caminhões da fabricante de gases industriais White Martins contarão com um equipamento capaz de identificar a fadiga ou distração do motorista por meio de um algoritmo de inteligência artificial. Até o fim deste ano, entre 200 e 250 caminhões terão essa ferramenta instalada, em diversos países da América do Sul. A projeção da empresa é de uma redução de 27% em eventos de alta severidade (colisões) e 28% de queda em tombamentos.