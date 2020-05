Canal digital funciona e Even sustenta nível de vendas no 2º trimestre

As vendas de imóveis por meio dos canais digitais têm surpreendido positivamente a direção da Even, que atua em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A despeito da pandemia, foram vendidas 370 unidades entre abril e os primeiro 15 dias maio, informou a incorporadora à Coluna do Broadcast. Com preço médio de R$ 450 mil, os negócios movimentaram em torno de R$ 166 milhões, o equivalente à metade do realizado no primeiro trimestre do ano, antes de a crise emergir, quando as vendas brutas foram de R$ 327 milhões.

100% digital. Logo que a pandemia ganhou corpo, a Even acelerou a implementação de ferramentais online para apresentação dos empreendimentos, tramitação de documentos e assinatura dos contratos. Se não fosse o fechamento dos estandes, o volume de vendas poderia ser ainda maior, diz a incorporadora. Mesmo assim, o desempenho dos canais digitais e a produtividade das equipes de backoffice superaram as expectativas da empresa.

Distrato não assusta. A Even também diz que o volume de cancelamento de vendas está dentro do normal neste trimestre, sem mudança significativa por causa da crise. O setor afastou o fantasma dos distratos há um ano e meio, com a promulgação da lei que estabeleceu multas pesadas de 25% a 50% para consumidores que devolverem o apartamento adquirido na planta, o que inibiu os distratos.

