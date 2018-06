Candidatas à IPO marcam primeiras conversas com investidores

As empresas candidatas a abrirem capital nos próximos 45 dias estão enchendo a agenda dos investidores para as próximas duas semanas, podendo ocorrer uma onda bilionária de listagem de ações em abril. As maiores ofertas são das operadoras de plano de saúde Hapvida e Intermédica, com cerca de R$ 3 bilhões cada uma. A Intermédica deve ser a primeira a precificar entre as duas, com data prevista para 19 de abril. Dos R$ 3 bilhões que a empresa pretende levantar, R$ 2,7 bilhões correspondem à venda de ações detidas pelo seu controlador, o fundo Bain Capital. A Dass, confecção multimarcas e que administra marcas esportivas como a Fila, projeta uma oferta de R$ 900 milhões, sendo R$ 300 milhões primária – ou seja, os recursos entram no caixa da empresa. A JHFS Malls, por sua vez, estima uma oferta de R$ 1 bilhão, valor que, se confirmado, irá integralmente para o caixa da empresa.

Adiantada. Dessa leva, a Ri Happy, do fundo norte-americano Carlyle, é a única com prospecto já atualizado e será a primeira a precificar sua oferta, ainda em março. Para o fim de abril, quem espera precificar é a varejista de material esportivo Centauro, que mira uma oferta de R$ 650 milhões, 100% primária. Procuradas, as empresas não comentaram.

