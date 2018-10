Candidatas a IPO neste ano correm para registrar ofertas

A s empresas candidatas a abertura de capital neste ano têm até o final desta semana para fazerem o pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse é o prazo máximo permitido para o protocolo junto ao regulador, para a realização de uma oferta de ações em dezembro, antes do recesso de final de ano e com a documentação do desempenho financeiro referente ao terceiro trimestre de 2018.

De olho no rali. O mês de dezembro não é, nem de longe, o preferido dos bancos de investimento, visto que essa janela para emissão é muito mais curta, porque os recessos diminuem o período útil do mês. Além disso, as empresas precisaram correr para fechar os balanços trimestrais, necessários para compor a documentação exigida. Mas a corrida não é à toa: a expectativa é de um rali após a definição eleitoral. Entre os principais candidatos estão o BMG, que realizou esta semana mais uma reunião com analistas de mercado, e o Agibank.

Ritmo. Apesar de dezembro ser um mês preterido, o último mês do ano passado foi fora da curva com ofertas de peso. Burger King Brasil e BR Distribuidora abriram capital. Depois do ritmo acelerado de ofertas em 2017, esse ano o mercado está em compasso de espera. Em 2018 foram três IPOS dentre diversos que ficaram no meio do caminho. Notredame Intermédica, HapVida e banco Inter emplacaram suas ofertas.

