Candido Bracher tem ‘dia de gerente’ no Itaú de Diadema (SP)

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, teve um dia diferente na semana passada. De entregador de senhas ao posto de caixa, o executivo passou a última sexta-feira, 7, em diferentes funções em uma agência do grupo no município de Diadema, São Paulo.

Surpresa! Os funcionários não sabiam da ida de Bracher. A visita faz parte de um programa do Itaú para executivos. O objetivo da iniciativa é levá-los um dia inteiro a uma agência, das 9 horas às 16 horas, fazendo de tudo um pouco. A ideia é que os executivos entendam as dores dos clientes e dos funcionários que estão na ponta.

Aprendiz. Bracher não se identificou. Nem mesmo a um cliente que apareceu com sete boletos e um “bolinho” de dinheiro para pagá-los, dificultando a experiência do executivo que teve de efetuar todos os pagamentos, com troco diferenciado para cada um, realidade ainda presente nas agências mesmo em plena era digital. Orientou no caixa eletrônico, chamou fila. Um cliente chegou a desconfiar e perguntou ao presidente do Itaú quem ele era. A resposta de Bracher: “um aprendiz”.