Capitalizado, Nubank só perde em patrimônio líquido para bancões no Brasil

Encerrada a temporada de resultados do segundo trimestre, o Nubank já tem um dos maiores patrimônios do setor financeiro no Brasil, só atrás dos bancões. A fintech, que na prática, não é banco, fechou junho com patrimônio líquido de R$ 23,3 bilhões, à frente de nomes tradicionais como o Safra e BV. Porém, está bem atrás de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander e BTG Pactual.

A razão do patrimônio tão alto do Nubank é que no fim de 2021, quando abriu o capital nos Estados Unidos, a fintech captou mais de R$ 16 bilhões na oferta de ações, que ajudaram a engordar seu patrimônio e colocaram-na como uma das instituições mais capitalizadas do mercado.

Fintech é a quarta maior empresa de cartões do País

O banco digital vem afirmando que está entre os maiores também em outras métricas. É a quarta maior empresa de cartões no Brasil e um quarto das transações com Pix passam pelas contas do banco digital.

Entre os grandes, o Banco do Brasil tem o maior patrimônio, de R$ 156 bilhões, quase 7 vezes o do Nubank. Itaú e Bradesco têm patrimônios na casa dos R$ 150 bilhões. Já em valor de mercado, na bolsa, o Itaú continua como o mais valioso, avaliado em R$ 239 bilhões. O Nubank, que já teve valor superior quando abriu o capital em dezembro e hoje é avaliado em R$ 110 bilhões, atrás de BTG Pactual (R$ 117 bilhões) e BB (R$ 118 bilhões).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/08/2022, às 16h32.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.