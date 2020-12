Capitânea prevê crescimento de até 100% em fundos imobiliários em 2021

A gestora Capitânea estima que o volume de fundos imobiliários negociados na Bolsa pode até dobrar em 2021, ou seja, superar R$ 200 bilhões. De acordo com o boletim mais recente da B3, esses fundos somavam R$ 117 bilhões em patrimônio líquido até outubro.

Atraente. Embora o cenário para o próximo ano ainda aponte para incertezas, o juro real deve seguir em patamares baixos no Brasil e o investimento em fundos imobiliários ganhou muita popularidade nas estratégias de busca de retorno e proteção do patrimônio. A Capitânea acaba de captar mais R$ 470 milhões com o fundo imobiliário CPTS11, que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários de lajes corporativas, galpões e imóveis de varejo e cotas de outros fundos adquiridos em meio à crise da pandemia. Com a nova captação, o fundo chega a R$ 1,3 bilhão sob gestão.

