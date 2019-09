Capixaba Liftbank avança junto a pequeno empreendedor

O banco digital capixaba Liftbank, do Grupo Avista, começa a dar seus primeiros passos. Com foco exclusivo no público empreendedor, recebeu mais de 4.000 pedidos de abertura de contas em suas primeiras duas semanas de vida. Do total, 80% foram aprovados. A meta é ter 10 mil pedidos até o fim de setembro.

De hora em hora. Lançado no mês passado, o Liftbank aposta no foco junto às pessoas jurídicas, principalmente os pequenos e microempreendedores, para se diferenciar frente ao mar de bancos digitais que se tornou o mercado brasileiro. Apesar de ser capixaba, São Paulo é a principal praça do novato, respondendo por 24% dos pedidos feitos até o momento.

