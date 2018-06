Captações de grandes fundos de private equity voltam ao Brasil em 2019

Os grandes fundos de private equity, que investem em empresas, devem voltar com força ao Brasil a partir do ano que vem, independente do resultado das eleições presidenciais. A expectativa de profissionais dessa indústria, que participam do Congresso da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), é de que as captações dos fundos, incluindo os grandes, tripliquem em 2019 ante os cerca de R$ 5 bilhões em 2017.

