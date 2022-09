Captalys estrutura fundo com lastro em recebível de rede de postos

Com tradição no mercado de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), a Captalys acaba de fechar um fundo de R$ 130 milhões que tem como lastro recebíveis da rede de postos Monte Carlo, com sede em São José do Rio Preto (SP). É a primeira rede varejista de setor a entrar no mercado de capitais.

Rede espera fechar ano com receita de R$ 2,2 bilhões

Com 70 postos em rodovias e regiões urbanas no Sul e Sudeste do Brasil, a Monte Carlo estima fechar 2022 com receita de R$ 2,2 bilhões. Nos próximos dois anos, a ideia é dobrar esse número com a abertura de novas unidades em outras regiões do Brasil e parcerias com redes de alimentação e farmácias.

Até julho, o volume de FIDCs emitidos no País atingiu R$ 23,3 bilhões, 35% abaixo do mesmo intervalo do ano passado.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 06/09/2022, às 10h03

