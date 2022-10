Carbon Blindados deve faturar R$ 320 mi com recorde de blindagem no Brasil

Termômetro da preocupação com a violência nas grandes cidades, a blindagem de carros bateu recorde no Brasil em setembro. Somente no mês passado, a Carbon Blindados, principal blindadora de veículos civis do mundo, fez o procedimento em 421 carros, maior volume nacional de blindagem em um único mês.

Com o crescimento, a empresa espera atingir faturamento de R$ 320 milhões em 2022, expansão de 45% na comparação com 2021, quando ainda havia restrições à circulação pela pandemia.

País responde por mais de 70% dos veículos blindados no mundo

O Brasil responde por mais de 70% dos veículos blindados no mundo. Apenas no ano passado, foram blindados no País 20 mil carros, crescimento de 45% em comparação com 2020, segundo os dados mais recentes da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin).

