Carioca Megamatte se expande no mercado paulista e mira EUA

Febre nas praias do Rio de Janeiro, o famoso mate começa a ganhar novos horizontes. A rede de franquias carioca Megamatte inaugurou duas unidades em São Paulo neste mês e espera alcançar dez lojas na capital paulista e região até do ano. Com uma rede de mais de 140 lojas, distribuídas em seis Estados, pretende galgar a marca de 190 unidades até abril de 2019. Para 2020, a meta é ainda mais ousada: 240 lojas, sendo cinco delas nos Estados Unidos.

De malas prontas

