Carlos Daltozo deixa BB para liderar renda variável na Eleven

O analista do BB Investimentos (BB-BI), Carlos Daltozo, trocou a estabilidade no banco público por novos desafios. Após 20 anos de BB, ele vai liderar a área de análise de renda variável na Eleven Financial Research. Com o crescimento da base de clientes institucionais, a experiência do analista neste nicho, tendo participado de diversos processos de IPO pelo BB-BI, reforça o que a casa considera um dos seus grandes diferenciais: análise de investimento (research) de nível institucional para investidores individuais selecionados.

De A a Z

Em 2018, o crescimento da área de B2B da Eleven, que atende bancos, corretoras, assets e tem um segmento exclusivo para assessores de investimento, foi superior a 200%, com outro salto de 50% esperado nos objetivos de 2019. A casa independente se denomina um full research, cobrindo uma gama variada de ativos, passando por instrumentos de renda fixa, fundos de investimento e ações, além da análise macroeconômica. Procurado, o Banco do Brasil informa que a cobertura do sistema financeiro ficará a cargo da analista Kamila Oliveira e do gerente Wesley Bernabé.

