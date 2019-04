Carnaval tardio ajuda e vendas no varejo crescem 6,4% em fevereiro

O Carnaval mais tardio neste ano beneficiou as vendas no varejo durante o mês de fevereiro, quando geralmente é comemorada a data. O crescimento foi de 6,4% em 2019 ante o ano passado, segundo o indicador de varejo SpendingPulse, da Mastercard. Quatro setores tiveram crescimento acima do indicador de vendas totais na comparação ano a ano: supermercados, drogarias, combustíveis e artigos de uso pessoal. Já os setores de vestuário e móveis e eletrônicos ficaram atrás no crescimento total do varejo.

