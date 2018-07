Carrefour amplia caixas de autoatendimento em postos de combustível

Coluna do Broadcast

Foto: Walter Craveiro/Divulgação

Caixas sem atendentes serão mais frequentes nos postos de combustível do Carrefour. A companhia quer que, até dezembro, máquinas de autoatendimento estejam em 64 do 76 postos que a varejista tem em hipermercados e lojas do Atacadão. O equipamento – uma espécie de totem em que o cliente finaliza a compra e faz o pagamento – começou a ser testado em março e hoje já existe em 12 postos de São Paulo.

Rápido

O Carrefour acredita que o autoatendimento permite poupar o tempo dos clientes que fazem fila em seus postos de combustível. Segundo a empresa, as máquinas economizam 15 segundos a cada transação realizada. A empresa não divulga ainda quanto vai investir nem as expectativas de redução de despesas com o projeto. (Dayanne Sousa)

