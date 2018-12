Carrefour lança entrega expressa e expande retirada de compra online

Com a ambição de liderar o e-commerce de alimentos, o Carrefour ampliou no Brasil novos serviços de entrega e retirada dos produtos comprados online. A companhia lançou um serviço de entrega expressa, que envia os itens ao cliente no mesmo dia para pedidos realizados até o meio-dia. Já o serviço chamado de “Retire de Carro”, cujos testes começaram em uma única loja este ano, tinha em novembro pontos instalados em dez hipermercados do Estado de São Paulo. A proposta é que o cliente compre online e dirija até uma loja próxima para recolher os produtos sem passar pelo caixa. //Dayanne Sousa

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+