Carrefour recebe benção do BC para banco múltiplo

O Banco Carrefour recebeu aval do Banco Central para operar como banco múltiplo. A instituição agora faz parte do Sistema Financeiro Nacional e poderá oferecer novos produtos como investimentos, previdência privada e novas opções de crédito.

Tudo em casa. Para o CEO do banco, Carlos Mauad, o mais importante na mudança é o fato de que o processamento das cobranças – desde a emissão dos boletos e faturas até a liquidação desses valores – ficará sob o controle da instituição. “Isso libera custos para investirmos no nosso consumidor”, diz à Coluna.

Instantâneo. Além disso, o Banco está de olho no PIX, plataforma de pagamentos instantâneos do Banco Central e que começa a operar em novembro deste ano. Como banco múltiplo, a instituição vai poder usar o sistema de forma completa, sem precisar de um terceiro para fazer a liquidação dos pagamentos.

Menos compras… Com um público focado em pequenos e microempresários na bandeira do Atacadão, o grupo viu a demanda por crédito no cartão diminuir durante a crise. Por outro lado, a busca por refinanciamento aumentou. O CEO estima um aumento de cerca de 35% nas negociações de faturas.

