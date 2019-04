Carro do futuro será pequeno, ‘verde’ e não necessariamente próprio

Os carros do futuro devem ser de pequeno porte, pouco poluentes e não necessariamente pertencerão a seus usuários. Essas tendências aparecem em uma pesquisa com consumidores paulistanos das classes A, B e C realizada pela MOB INC, consultoria de pesquisa especializada na análise e seleção de consumidores. O levantamento foi feito com um grupo dos chamados early adopters, pessoas que se relacionam com um produto de maneira mais engajada e criativa.

Menos é mais. Cerca de 85% dos entrevistados disseram que as montadoras precisam pensar no meio ambiente na hora de desenvolver os modelos do futuro. Além disso, para 58% dos entrevistados, no futuro, o status de ser proprietário de um veículo de grande porte deverá ser revisto. Isso indica que os modelos de menor porte e o uso de serviços de compartilhamento de veículos tendem a ganhar espaço.