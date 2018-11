Carros autônomos são tendência do setor automotivo até 2025

Os carros totalmente autônomos são a grande tendência para o setor automotivo até 2025, de acordo com estudo da Cognizant, consultoria mundial voltada a modelos de negócios digitais. Para ser líder nesse novo mercado, o desafio das montadoras será proporcionar a melhor experiência aos consumidores dentro do automóvel, de acordo com o levantamento, já que em vez de dirigir, os usuários devem usar o tempo com atividades como leitura, estudo ou trabalho.

Comunitário. Outra tendência prevista pela Cognizant para a indústria automotiva deve vir da proposta de compartilhamento de automóveis. Com a ideia de propriedade de um automóvel em declínio, o uso comunitário de um carro autônomo forçará as montadoras a pensarem em modelos personalizados.