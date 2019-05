Cartão de crédito predomina em compras do Dia das Mães

Por Flavia Alemi

As compras online por conta do Dia das Mães, em 2019, foram quase todas feitas com cartão de crédito, segundo relatório das empresas Social Miner, Vindi e Octadesk. Foi analisado o comportamento de mais de 36 milhões de usuários entre 14 de abril e 12 de maio em todo o Brasil, e a conclusão é que 96,6% das pessoas passaram as compras no crédito – desse total, 80,4% pagaram à vista.

