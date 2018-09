Carteira de R$ 550 mi de crédito vencido do BVA será leiloada dia 10

A carteira de R$ 550 milhões, pelo valor de face, em créditos vencidos do Banco BVA, em liquidação extrajudicial, será leiloada em 10 de outubro. A data deverá ser confirmada até amanhã, dia 21. Com menor volume e melhor qualidade do que a vendida em outubro do ano passado, houve aumento de cerca de 30% no número de investidores interessados.

A carteira foi avaliada pela EY em R$ 71 milhões e carrega vários créditos com garantia. A expectativa é de que haja uma disputa acirrada pelos créditos entre Jive Investiments e Enforce, do BTG. Esta última arrematou a carteira anterior de R$ 2,1 bilhões (pelo valor de face) por R$ 211 milhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real