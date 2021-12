Cartões corporativos trocam gastos com viagens e almoços por internet

Saem das faturas dos cartões corporativos despesas com combustível, alimentação, viagens e hotéis. Entram em cena gastos com home office e internet. Levantamento da Agillitas, empresa especializada em pagamentos e emissora de cartões pré-pagos, mostra que 30% dos gastos com esse tipo de cartão foram deslocados desde março, e com maior intensidade a partir de agosto.

Os gastos com cartão corporativo antes da pandemia eram concentrados em postos de combustíveis (21% em 2019), restaurantes e alimentação (18%) e compra de passagens e hotéis (15%), com valor médio de R$ 120. Agora, principalmente no período entre março e novembro, eles passaram a se concentrar sobretudo na ajuda de custo dos funcionários em home office (pagamento de internet e conta de luz, por exemplo) e o valor médio das transações subiu para R$ 150.

Ao mesmo tempo, a mudança de hábitos e o longo período de escritórios remotos alimentou a procura por ferramentas de prestação de contas online, um item opcional ao cartão de crédito corporativo.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/12/21, às 14h34.

