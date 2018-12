Cartões pré-pagos para incentivo caem no gosto do meio corporativo

Coluna do Broadcast

Os cartões pré-pagos têm tido mais espaço no meio corporativo, ao serem utilizados como ferramenta para incentivo e reconhecimento de colaboradores. Estudo realizado pela Agillitas, especializada em soluções de pagamentos, mostra que as ações que as empresas mais recorrem são para reconhecimento (40%), seguidas pelas campanhas sazonais (25%), premiação por tempo de casa (15%) e aniversariantes (10%)

Empurrão. O desenvolvimento do cartão pré-pago no meio corporativo como ação de incentivo ajudou a Agillitas a ampliar seu portfólio de clientes nesta área em 40% neste ano. Para 2019, a expectativa é que essa base aumente em 60%.

