Casa dos Ventos capta R$ 105 milhões para financiar parque eólico na Bahia

A empresa de energias renováveis Casa dos Ventos concluiu a emissão de R$ 105,5 milhões em debêntures do parque eólico Ventos de São João XXIII, que faz parte do Complexo Eólico Babilônia Sul, de 360 MW de capacidade, localizado na Bahia.

A emissão é uma das soluções para o financiamento do empreendimento, cujas primeiras turbinas devem começar a funcionar ainda neste ano e tem previsão de estar totalmente operacional em 2023. Quando o complexo estiver pronto, será capaz de evitar a emissão de 720 mil toneladas de CO2 equivalente por ano na atmosfera.

Produção do parque já está negociada até 2038

O parque já teve sua produção negociada, por meio de um contrato de compra e venda de energia de longo prazo, até 2038. Isso contribui para dar previsibilidade de receita e favorece a percepção de risco da emissão, que tem vencimento em julho de 2042. Os papéis foram avaliados com rating AA pela Fitch e terão riscos mitigados por fianças bancárias até a conclusão do projeto. Os coordenadores da oferta são o Banco Santander (líder) e o Banco Alfa.

É a segunda emissão de debêntures da Casa dos Ventos este ano. A primeira foi de títulos verdes, no valor de R$ 430 milhões, para financiar parte da expansão do Complexo Eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 24/08/2022, às 16h56.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse