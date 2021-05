Casa dos Ventos obtém crédito de R$ 216,7 milhões do BNDES para usina

A Casa dos Ventos obteve financiamento de R$ 216,7 milhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da linha de crédito Finem, para a implantação do parque eólico Santa Martina 9. O recurso corresponde a 76% do valor total do empreendimento, estimado em R$ 284,8 milhões.

A usina terá 63 megawatts (MW) de capacidade instalada, o suficiente para atender ao consumo de 130 mil residências.

A usina faz parte do complexo Rio do Vento, em construção no Rio Grande do Norte, considerado o maior do mundo, e com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2022. A capacidade total do empreendimento será de 1.038 GW de energia.

