Casas Bahia e Pontofrio planejam vender smartphones Huawei este semestre

Os smartphones da chinesa Huawei podem chegar ao mercado brasileiro ainda neste primeiro semestre. Segundo a Coluna apurou, executivos da Via Varejo se encontraram com representantes da empresa de eletroeletrônicos em Paris nesta semana para negociar o início das vendas dos aparelhos da companhia nas lojas e sites das redes Casas Bahia e Pontofrio. A chinesa é a segunda maior fabricante de smartphones do mundo, atrás apenas da Samsung e à frente, portanto, da Apple.

Nova tentativa. A Huawei já atua no Brasil na área de infraestrutura com a venda de equipamentos para empresas de telecom. Já a sua divisão de celulares ainda tenta se estabelecer por aqui, e ontem a empresa confirmou que vai começar a vender aparelhos no Brasil. Na década passada, antes da ascensão dos smartphones, a empresa vendeu aparelhos básicos com 2G e 3G. Em 2013, para se beneficiar das isenções fiscais, a chinesa chegou a fabricar aparelhos no Brasil.//Patrick Cruz, especial para o Broadcast

