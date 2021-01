Casas Bahia focam expansão no Nordeste e lançam primeira loja conceito

As Casas Bahia inauguraram na última sexta-feira, dia 15, no Shopping Recife, sua primeira “loja conceito”. A unidade inicia um novo formato dos estabelecimentos da marca no País, começando pela região Nordeste. Com espaço de café e wifi liberados, a empresa aposta na fidelização de clientes que iam até suas lojas por precisar de internet gratuita. Além disso, o novo modelo conta com menos vitrines e vendedores equipados com mais tecnologia. Só em janeiro, foram 12 novas lojas no Norte e Nordeste, regiões alvo da expansão da marca.

Para cima. Para Abel Ornelas, diretor de operações da Via Varejo (dona da Casas Bahia), a prioridade da companhia hoje é expandir os negócios para essas regiões. “Se eu inaugurar 10 lojas, 9 serão no Norte e Nordeste”, exemplifica. Desde a segunda quinzena de dezembro, além dessas 12 lojas abertas no Norte e Nordeste, houve mais quatro aberturas em Palhoça (SC), Viamão (RS), Apucarana (PR) e Paranoá (DF).

Estratégia. Em novembro de 2020, a Via Varejo inaugurou seu primeiro centro de distribuição na região Norte. O ponto é estratégico para ampliar sua capacidade de abastecimento das novas lojas. A intenção da companhia é avançar sobre territórios pouco povoados por suas marcas. O Ponto Frio também fará parte das expansões deste ano, mas, no Nordeste, a marca da Casas Bahia tem boa entrada.

Retire Aqui. A empresa ainda passa a dedicar um espaço mais destacado na planta dos estabelecimentos para o serviço de retirada na loja, forma mais rápida e barata de fazer os produtos chegarem aos clientes em lugares com logística mais complexa.

