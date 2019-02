Coluna do Broadcast

O escritório Cascione Pulino Boulos Advogados acaba de entrar na área criminal. O ingresso se deu com a contratação de Leonardo Magalhães Avelar, que atuou por 18 anos no Moraes Pitombo, um dos principais escritórios de direito penal corporativo do País.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+