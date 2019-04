Casino mira um terço de receitas no digital até 2021

O grupo francês Casino, dono do GPA no Brasil, está determinado em aumentar seus resultados no universo digital e, de quebra, consolidar sua posição de maior player no e-commerce dentre seus pares. A meta da companhia é aumentar a proporção de receitas que gera online de 18% no quarto trimestre de 2018 para 30% em 2021. Saltarão assim de 300 milhões de euros para 1 bilhão de euros.

Diga com quem andas. Dar tal passo será possível graças a duas parcerias que o Casino fechou recentemente. Uma é com a gigante Amazon, onde a rede de supermercados Monoprix, na França, tem uma loja virtual desde setembro de 2018. O outro acordo foi fechado com o e-commerce britânico Ocado.

Apressadinho. O varejo ainda não conseguiu ter tanto sucesso na internet porque começou “cedo demais”, na opinião do CEO do Casino, Charles Naouri. No Brasil, o GPA, que controla as redes Pão de Açúcar e Extra, comprou a startup James Delivery para entrega de produtos via internet. O objetivo é fechar o ano com o serviço ativo em 13 cidades.

