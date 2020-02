CBA, do Votorantim, e VLI fazem parceria para transportar bauxit

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e a empresa de soluções logísticas VLI fecharam uma parceria que permitirá o transporte, por ferrovia, de 1,5 milhão de toneladas de minério de bauxita, partindo das minas da própria CBA em Barro Alto (GO) e Poços de Caldas (MG) até sua fábrica em Alumínio (SP). Para levar adiante o projeto, foram aumentadas a extensão dos trens de 70 para 90 vagões e aperfeiçoados processos de carga, descarga e circulação.

Aportes e melhorias. A CBA, que pertence ao grupo Votorantim, está investindo R$ 5 milhões em uma linha ferroviária adicional no pátio da fábrica de Alumínio, o que permitirá ampliar a capacidade de movimentação e acomodação dos trens, e reduzir o tempo de permanência em pátios intermediários. Já a VLI está aumentando a capacidade de fluxo, com a modernização do parque de locomotivas, a ampliação da frota de vagões e a construção de novos pátios ferroviários na malha.

