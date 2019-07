O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) registrou a entrada de 12 novas arbitragens na primeira metade do ano, três vezes a mais do que o visto no mesmo intervalo do ano passado. Ao todo, a instituição possui 34 arbitragens em andamento, oito delas na área esportiva, que juntas somam R$ 2,8 bilhões. A estimativa da entidade é de que até o fim do ano a CBMA tenha outras 25 arbitragens.