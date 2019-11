CCP se une a rivais para ampliar entrega rápida a partir de shoppings

Por Circe Bonatelli

A Cyrela Commercial Properties (CCP), dona de seis shopping centers, está se movimentando para aprofundar a integração de lojas físicas com o comércio online. Até o fim do ano, a CCP terá três shoppings oferecendo o serviço de entregas rápidas de mercadorias, principalmente de itens da praça de alimentação. São eles: o Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista; o Metropolitano Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro; e o Grand Plaza, em Santo André.

Rivais unidas. A iniciativa será possível graças à compra, em setembro, de uma fatia de 11,3% na Delivery Center, joint venture que utiliza os shoppings como centros de distribuição de produtos comercializados online. Com a entrada no negócio, a CCP se tornou sócia das concorrentes BRMalls e Multiplan, que, juntas, têm mais de 50% de participação na Delivery Center. A CCP ainda tem uma opção de compra que poderá elevar sua fatia para 14% em um futuro próximo. O serviço de entregas rápidas é uma tendência na indústria de shopping centers, com várias empresas se articulando para competir com o comércio online.

