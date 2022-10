Cedro Capital faz aporte de R$ 4 mi na SolarView, de monitoramento de usina solar

A gestora de recursos brasiliense Cedro Capital realizou aporte de R$ 4 milhões na empresa mineira de monitoramento de usinas solares de pequeno porte SolarView. Os recursos serão direcionados para o desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma, que acompanha instalações de geração de energia, bem como na evolução de produtos e na expansão comercial e distribuição.

Meta da empresa é ampliar faturamento em 250%

A meta da empresa é ampliar em 150% o número de assinantes, passando de 1,2 mil para 3 mil, e em 170% a quantidade de usinas monitoradas pelo País, ante as atuais 160 mil. Com isso, a companhia espera aumentar o faturamento em 250%.

Segundo o sócio-diretor da Cedro Capital Alessandro Machado, a decisão do investimento ocorreu depois que a SolarView desenvolveu um modelo de negócio recorrente para venda dos serviços de sua plataforma.

Em 2020, a empresa lançou no mercado uma solução “Software As a Service” (SaaS) para a gestão do pós-vendas de empresas integradoras – que projetam, vendem, instalam e acompanham as usinas solares de pequeno porte, desenvolvidas no modelo de geração distribuída. No ano passado, a SolarView lançou um aplicativo que permite ao integrador aproveitar o pós-vendas.

Segmento registra forte expansão

Criada há nove anos, a SolarView nasceu após a regulamentação que permitiu a consumidores de pequeno porte investir em geração de energia para consumo próprio, no modelo de compensação com o insumo vendido pelas distribuidoras, a chamada geração distribuída.

Esse segmento tem registrado forte expansão ao longo dos últimos anos. Somente de janeiro até agora, foram instalados 467 mil sistemas de geração solar fotovoltaica de pequeno porte, com até 5 megawatts (MW) de capacidade, somando 8,46 gigawatts (GW), o que corresponde a um crescimento de 91%, para 17,75 GW, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 13/10/2022, às 17h36

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse