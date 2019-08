Cedro Capital parte para pagamentos e investe na Xodó

A Cedro Capital, com foco em negócios tecnológicos, quer um espaço no disputado mercado de meios de pagamentos. Sua fatia do bolo virá por meio da Xodó Pagamentos, voltada para arranjos de pagamentos entre empresas de mobilidade urbana e redes de postos de combustíveis. Com o aporte, a meta da novata é dobrar de tamanho em 2019 e ampliar sua atuação nacionalmente para até 500 postos de combustível. A startup conta hoje com uma rede de 250.000 carros e 200 postos.

