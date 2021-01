Celso Plácido, ex-XP, vai para Warren

O ex-sócio da XP Celson Plácido se uniu à corretora Warren, onde ficará à frente das áreas de análise, alocação e gestão de investimentos. O desafio do executivo será estruturar as áreas para servir tanto aos clientes B2C quanto aos parceiros da Warren For Business, voltada aos profissionais do mercado financeiro. A Warren foi criada em 2014 por dois outros ex-XP, Marcelo Maisonnave e Tito Gusmão.

