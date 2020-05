Centauro contrata bancos para oferta de ações de cerca de R$ 500 mi

A varejista Centauro está com um sindicato de bancos de investimento contratado para lançar sua oferta subsequente de ações (follow on), de cerca de R$ 500 milhões, apurou o Broadcast. Foram mandatados para estruturar a operação Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander, segundo fontes. A ideia é usar a captação para trazer liquidez ao caixa da empresa, muito afetada com a pandemia do novo coronavírus, que deixou de portas fechadas muitas lojas físicas.

Ontem, a empresa, em comunicado ao mercado, disse que está “constantemente monitorando o mercado e avaliando oportunidades e alternativas de capitalização e de financiamento para viabilizar a sua estratégia de crescimento”. Outra varejista que está trabalhando em uma oferta de ações é a Via Varejo, de cerca de R$ 5 bilhões, também para ajudar da estrutura de capital da empresa. Para essa operação, o sindicato de bancos contratado é formado por Bradesco BBI, Bank of America, Banco do Brasil e XP Investimentos. Contato: fernanda.guimaraes@estadao.com