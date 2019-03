Centro de inovação CESAR é credenciado para conduzir pesquisas para ANP

Coluna do Broadcast

O CESAR, centro de inovação e educação, acaba de ser credenciado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento no setor. A indústria de petróleo e gás, que movimenta R$ 265 bilhões anualmente e equivale a 4% do PIB, tem tradição no investimento em inovação e capital humano. A legislação atual determina que os concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural destinem 1% da receita bruta da produção para pesquisa e desenvolvimento. Já nos contratos de partilha de produção e de cessão onerosa, o porcentual é de, respectivamente, 1% e 0,5% da receita bruta.

Clientes. O CESAR tem hoje uma carteira de clientes composta por mais de 100 clientes, entre os quais a Embrapa, Fiat Chrysler, Motorola, Vivo, Redecard, Siemens, Unilever e Whirlpool. O centro fechou 2018 com receita acima de R$ 100 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

