Centro de peças da VW é a 1ª unidade da montadora 100% renovável no Brasil

Com a meta de neutralizar suas emissões até 2030, a Volkswagen avança na compra de energia renovável para as operações brasileiras. O Centro de Peças e Acessórios da montadora, localizado em Vinhedo (SP), se tornou a primeira unidade da empresa a operar com 100% com fontes limpas no mercado livre, desde julho.

Economia. Além de contribuir para reduzir a pegada de carbono, a migração para o mercado livre por meio da compra de energia incentivada irá trazer economia na conta de luz de 6% já em 2020. A previsão da montadora é de que estratégia reduza em mais de 40% as despesas com energia elétrica nos próximos cinco anos.

Eficiência. A compra de energia renovável faz parte de uma estratégia maior, que também prevê investimentos em eficiência energética. Segundo o gerente executivo de Planejamento de Manufatura, Rafael Pestana, a Volkswagen tem mais de 700 iniciativas voltadas ao uso racional de energia em andamento em suas operações no Brasil.

