CEO do Grupo Itapemirim vira alvo de investigação

O presidente da Viação Itapemirim, Hélio Siqueira, está prestes a virar alvo de investigação por conta de um contrato de seguro, que o colocará diante de questionamento envolvendo conflito de interesse. Isso porque, em abril deste ano, o executivo assinou um contrato de seguro de vida em grupo com a Metlife para as empresas da Itapemirim, utilizando como intermediária para a contratação a própria corretora de seguro, a Via União Consultoria e Corretora de Seguros. Membros da diretoria da empresa já estariam investigando o assunto. O executivo está à frente da companhia, que se encontra em processo de recuperação judicial, desde outubro do ano passado.

No papel. Conforme certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) obtida pela Coluna, Siqueira foi admitido como sócio em tal corretora dias antes de ser empossado presidente da Viação Itapemirim, mas se retirou da sociedade em julho deste ano, ou seja, depois de assinar o contrato com o Grupo Itapemirim. O executivo já havia sido alvo de reclamações por parte de credores. Procurado, o Grupo Itapemirim não comentou.

