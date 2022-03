CEOs de empresas globais condenam a guerra na Ucrânia

A maior feira de telecomunicações do mundo (Mobile World Congress) foi palco de manifestações contrárias à invasão da Ucrânia pela Rússia. O evento acontece na cidade de Barcelona, Espanha, e reúne cerca de 60 mil participantes e 1,5 mil empresas de todos os continentes

O diretor-geral da GSMA, Mats Granryd, afirmou no painel de abertura do evento que a entidade condena “fortemente” a ação militar contra a Ucrânia. A GSMA congrega as multinacionais de telecom e organiza o congresso, no qual o estande da Rússia foi suspenso em decorrência das sanções contra o país.

O CEO da operadora Vodafone, Nick Reed, disse que “seus pensamentos estão com as pessoas afetadas pela guerra” e que a erupção do conflito armado é importante para se lembrar da importância de eventos como o MWC e de setores unidos em prol do desenvolvimento.

O presidente global da Telefónica (dona de Vivo, Movistar e O2), José Maria Alvarez-Pallete, não se referiu diretamente à Ucrânia ou à Rússia, mas citou que este “não é um momento de confrontos, nem de conflitos”, numa clara referência à escalada de violência no Leste europeu.

Os presidentes da China Mobile, Yang Jie, e China Telecom, Ruiwen Ke, participaram remotamente do painel de abertura da feira e não tocaram no assunto da guerra. A China tem feito críticas moderadas à invasão da Ucrânia. O país asiático se diz favorável à soberania da Ucrânia, mas contesta as sanções do Ocidente aplicadas contra a Rússia.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 28/02/22, às 15h25.

