CEOS devem assumir papel mais ativo em desafios globais, diz EY

Coluna do Broadcast

Os presidentes das companhias devem assumir um papel mais ativo diante dos desafios políticos mais complexos, tais como segurança cibernética, desigualdade de renda e desemprego relacionado à transformações tecnológica. O CEO Imperative Study 2019, realizado pela consultoria EY, mostra que mais de dois terços (67%) dos presidentes das maiores empresas do mundo admitem que devem assumir, nos próximos cinco a dez anos, posicionamentos públicos sobre essas questões.

Vejo oportunidades

O levantamento aponta ainda que a maioria dos presidentes (57%) vê mais oportunidades do que riscos em enfrentar os desafios globais e quase metade dos conselheiros (49%) e investidores (42%) apoia tal visão. Os investidores (60%) relatam considerar investimentos de longo prazo para enfrentar esses desafios, mesmo com problemas no curto prazo.

