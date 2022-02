Cerca de 40% dos consumidores vão usar e-commerce para compras em 2022

Mesmo após o relaxamento de restrições à mobilidade impostas pela pandemia, as compras online seguem sendo a preferência de quatro em cada dez brasileiros. A descoberta faz parte de uma pesquisa feita pela fintech Trigg sobre as tendências de consumo neste ano e reforça os indicadores sobre a mudança de comportamento do consumidor brasileiro.

Embora as lojas físicas continuem sendo a preferência da maioria, 39,5% dos entrevistados responderam que pretendem usar o comércio eletrônico nas compras planejadas para 2022. Celulares, notebooks, carros e eletrodomésticos estão entre as prioridades de compra dos consumidores, que também fazem planos de gastar com turismo.

Feita com 3,6 mil pessoas entre 4 e 11 de janeiro, a pesquisa mostra ainda que, em geral, os brasileiros pretendem fazer mais compras neste ano e levam em conta o custo de frete e a facilidade no pagamento entre os diferenciais considerados na hora de gastar.

