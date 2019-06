Certificação de projetos e obras de infraestrutura ganham competitividade

A agenda do governo de infraestrutura está fomentando a indústria de certificações de projetos e obras, que não é uma exigência nas concessões, mas uma demanda que cresceu no mercado, especialmente dos bancos que buscam minimizar seus riscos na concessão de créditos para tais operações. Esse mercado vinha sendo dominado basicamente por estrangeiros, tendo entre as maiores certificadoras a ABS Quality Evaluations e a Intertek. No entanto, recentemente, o brasileiro Instituto Alphageos de Tecnologia (IAT) deu um passo adiante, ao obter credenciamento junto ao Inmetro para oferecer certificações para projetos e obras para 12 áreas da infraestrutura, como aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, entre outros. Seus concorrentes têm, por enquanto, certificado obras em um número específico de segmentos da infraestrutura.