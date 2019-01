Cescon Barrieu incorpora escritório em MG, de olho no mercado de mineração

O Cescon Barrieu incorporou o escritório Mendo de Souza Advogados, de Minas Gerais, especializado em direito minerário, ambiental e fundiário. Marcelo Mendo Gomes de Souza torna-se sócio, num movimento estratégico para aproveitar as perspectivas de crescimento na área, que conta com uma nova legislação e uma agência reguladora criada em dezembro.

Aquisições. Com clientes em mineração e siderurgia como Vale, CSN, Mosaic, Intercement, Anglo American, Samarco e CBMM, o escritório mineiro conta com dez advogados que também passarão para o time do Cescon. Líder no ranking de fusões e aquisições em 2018, em volume de negócios, o Cescon assessorou operações que movimentaram R$ 60 bilhões e acredita que a área será uma das que deslanchará em negócios e demanda por serviços. (Cristiane Barbieri)

