Ceticismo estrangeiro com a Previdência em Davos

Enquanto a comitiva brasileira em Davos demonstra confiança de que o governo Jair Bolsonaro conseguirá levar adiante a reforma da Previdência, estrangeiros parecem mais céticos. Nas conversas reservadas com os brasileiros, investidores internacionais não escondem dúvidas quanto à aprovação das novas regras no Congresso. Esse ceticismo deu o tom de muitos comentários nas conversas ontem, dia 22. Para ajudar, Bolsonaro sequer citou a reforma no discurso. “Os brasileiros são torcedores e acreditam que a reforma da Previdência será aprovada simplesmente porque precisa ser aprovada”, diz um alto executivo brasileiro, que critica o fato de o presidente não ter sequer mencionado a Previdência em seu discurso. “Deveria ter citado e com muita ênfase”, defende.

