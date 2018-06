Chatbot do Poupatempo realiza mais de 2,5 mi de agendamentos

O uso de chatbots, aqueles programas de computador que tentam simular um ser humano na conversação com pessoas, já ganhou o seu espaço cativo nas empresas e até mesmo no serviço público. No Poupatempo, por exemplo, a startup Nama desenvolveu o Poupinha, que trocou mais de 100 milhões de mensagens com os cidadãos. Desde seu lançamento, em dezembro de 2016, foram 2,5 milhões de agendamentos para serviços no Poupatempo concluídos.

Real. Nesse período, o Poupinha já recebeu muitos agradecimentos. Foram contabilizados 300 mil, incluindo uma série de mensagens afetivas ao robô, como “Deus abençoe”.

